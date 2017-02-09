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台中檢警調首長拜訪農會候聘人 盼營造乾淨選舉
2017-02-09 15:51
台中警調首長聯長拜訪后里農業改革促進會服務處。（記者張軒哲翻攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕農漁會選舉會員代表將於2月19日投票，台中市后里區農會競爭激烈，台中市警察局長陳嘉昌及大甲分局長沈炳信、偵查隊長涂良模昨日傍晚前往后里區農會拜訪，並向現任總幹事王鈺州及另一候聘人前后里區農會推廣股股長陳清琪，宣示檢警調聯合查賄制暴之決心，期共同營造乾淨選舉環境。
本次后里區農會選舉競爭激烈，總幹事候聘人罕見印製文宣，宣傳個人政績和政見。后里區農會現任總幹事王鈺州以「挺，認真做事的人」文宣，強調營運卓越及研發新農特產品等政績宣傳。前后里區農會推廣股股長陳清琪文宣，則以「后里農業改革促進會」名義，強調「農會是農民的農會，不是特定份子的農會」，要求農會全面改革。
昨日傍晚大甲分局人員與台中地方法院檢察署檢察長張宏謀及台中市調查處長蕭湘台，分別前往后里區農會拜訪現任總幹事王鈺州及后里農業改革促進會服務處拜會陳清琪，兩位總幹事候聘人均表示拒絕以買票不正當方式參與選舉活動。
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