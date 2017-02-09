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蔡正元早上才批馬 馬辦下午就反酸他「牽拖」

2017-02-09  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰近來因人頭黨員議題備受關注，國民黨政策會執行長蔡正元今日發臉書批評，有關參選連署或黨員免繳黨費規定，都是前黨主席馬英九時代的遺物，不過馬英九辦公室發言人徐巧芯對此回應，「別牽拖」。

蔡正元在臉書表示，參選連署或黨員免繳黨費規定，都是馬英九時代的遺物，蔡更強調，「長達12年的馬英九時代，很多同志都參與過，當時不質疑，現在才想到要改，也無太大意義吧？」不過徐巧芯今日下午對此提出反駁，強調黨務制度會在不同時期針對黨員意見做出調整，這是非常正常的，「無需牽拖前任主席」。

徐巧芯表示，對於國民黨內有人被質疑的時候，就拿馬英九開刀，難怪會被綠營說是「自己人」，她也指出，國民黨支持者也對這種說法感到厭煩，與其東牽西扯，不如好好思考國民黨如何再起，以符合社會多數期待。

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  • 面對國民黨政策會執行長蔡正元指參選連署或黨員免繳黨費規定，都是馬英九時代的遺物，徐巧芯反駁，「無需牽拖前任主席。」（資料照，記者張嘉明攝）

    面對國民黨政策會執行長蔡正元指參選連署或黨員免繳黨費規定，都是馬英九時代的遺物，徐巧芯反駁，「無需牽拖前任主席。」（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 國民黨 徐巧芯 蔡正元 馬英九
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