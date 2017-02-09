94歲老奶奶獨自北上繳黨費 柱柱姊頒發華夏獎章

2017-02-09 16:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕94歲老奶奶莊王秀琴去年獨自從高雄北上，到國民黨中央黨部繳交特別黨費16萬元，感動國民黨主席洪秀柱，洪今天特別前往探視，並頒發華夏獎章。

角逐國民黨主席的吳敦義，昨天剛來過高雄固樁，洪秀柱今天也立刻南下，中午先到左營海光餐廳，與黃復興黨部人員用餐，下午則到獨居的莊王秀琴老奶奶家中探視。

莊王秀琴的外公曾是國父孫中山副官，她去年10月25日獨自搭高鐵北上，前往國民黨中央黨部，以匿名方式繳交特別黨費16萬元，同月27日又以兒子名義，在高雄市鼓山區黨部認繳3萬元特別黨費。

對於老奶奶的舉動，洪秀柱受訪時說，老奶奶願意在國民黨最危急存亡之際，省吃儉用，一連繳交兩次特別黨費，她的舉動讓我們非常感動。

洪秀柱柱強調，老奶奶一個人從高雄搭乘高鐵到中央黨部，把省吃儉用的錢就這樣捐給國民黨，「想想看對於愛護黨的人，實在覺得對不起他們，我們應該更努力！」、「我也呼籲更多黨員同志，在這個時候都能更踴躍捐輸」。

媒體也詢問洪秀柱，關於「公教軍警聯盟」呼籲洪秀柱在黨主席競爭大位上，應有協調的想法；洪表示：「大家都用心良苦！這可能是少數人的看法，她給予尊重，但她個人不太可能接受協調」。