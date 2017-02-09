參選國民黨主席 潘維剛：審慎考量中

2017-02-09 15:22

〔記者邱燕玲／台北報導〕傳出還有一位「女黑馬」要參選國民黨主席，外界揣測是前立委潘維剛，潘維綱下午受訪坦言她「審慎考量中」，如果要參選，要思考對黨有什麼幫助。

潘表示，農歷年前的確有人提及希望她出來參選，當時她人還在國外，最近則開始做了一些思考，看參選對黨有什麼幫助，或是有沒有可能選上。

對外界認為她身為女性，又能拉到黃復興選票，對洪秀柱將產生影響，潘表示，她不希望外界如何分類，黨主席選舉熱鬧是好事，不希望大家受傷，選後也能團結一致。