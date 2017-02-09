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接受國民黨提罷免 童仲彥：將終生擔任防家暴志工

2017-02-09  15:15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥家暴妻子、脫序向自己的前主任邱惠美告白，遭民進黨開除黨籍，但國民黨北市中正區委員會主任蔡秀玲等人今開記者會譴責童「把女人當成沙包」，將展開對童仲彥的罷免行動。對此，童仲彥於媒體採訪LINE群組表示，「對於國民黨發起罷免我的活動，我以懺悔之心，欣然接受罷免案的進行。」

童仲彥不忘提到支持他的選民，還指「但我念兹在兹的是，投票給我的1萬9546位選民的託付，我宣誓將以認錯、懺悔、贖罪、報恩之心，完成這屆議員任期」；「家暴是不可饒恕的錯」，若罷免案成功，他亦將終生擔任家暴防治志工。

台北市中正、萬華區有4席國民黨議員、3席民進黨籍、1席無黨籍即童仲彥，童仲彥得票數為第6名。國民黨上次選舉即提名4席，但仍有泛藍人士脫黨參選，台聯黨、親民黨、新黨及樹黨亦推人參選，共有15人參選，競爭激烈。

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  • 童仲彥日前說未來兩年的任期內將以報恩、懺悔的心情，一天當兩天用，作個贖罪的志工。 （資料照，記者鍾泓良攝）

    童仲彥日前說未來兩年的任期內將以報恩、懺悔的心情，一天當兩天用，作個贖罪的志工。 （資料照，記者鍾泓良攝）

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