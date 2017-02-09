| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 政治

提醒國人保暖 小英臉書附上這張圖

2017-02-09  14:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕入冬以來首波寒流今來襲，蔡英文總統在臉書上貼文表示，「寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，也請國人要注意保暖！」還附上一張圖。不過，不同於陳建仁副總統的臉書貼文是手繪圖，蔡總統的則是電腦繪圖。

根據中央氣象局觀測資料顯示，今晨淡水9.7℃，破入冬以來最低溫紀錄，包括新竹10.4℃，梧棲11.5℃則破當地入冬以來最低溫紀錄。

行政院長林全今（9）日在行政院會表示，今年第一波寒流來襲，請各部會加強準備，並善用大眾傳播媒體等適當管道進行宣傳。請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農漁民做好相關準備，並就可能發生的農損情形預做因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

林全表示，對於獨居老人、街友等社會弱勢者，請衛福部協調地方政府務必主動關懷並提供協助；另請各醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備之外，亦嚴密監控流感疫情、適時因應，並協調地方政府一起努力。

林全指出，針對因取暖引發火災、緊閉門窗造成一氧化碳中毒等可能危害居家安全的情形，請內政部及早加強宣導防範作為，提醒民眾提高警覺，避免發生不幸事件。

廣告
  • 入冬以來首波寒流今來襲，蔡英文總統在臉書上貼文表示，「寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，也請國人要注意保暖！」還附上一張圖。（圖擷取自蔡英文臉書）

    入冬以來首波寒流今來襲，蔡英文總統在臉書上貼文表示，「寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，也請國人要注意保暖！」還附上一張圖。（圖擷取自蔡英文臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒流 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：提醒國人保暖 小英臉書附上這張圖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.