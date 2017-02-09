提醒國人保暖 小英臉書附上這張圖

2017-02-09 14:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕入冬以來首波寒流今來襲，蔡英文總統在臉書上貼文表示，「寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，也請國人要注意保暖！」還附上一張圖。不過，不同於陳建仁副總統的臉書貼文是手繪圖，蔡總統的則是電腦繪圖。

根據中央氣象局觀測資料顯示，今晨淡水9.7℃，破入冬以來最低溫紀錄，包括新竹10.4℃，梧棲11.5℃則破當地入冬以來最低溫紀錄。

行政院長林全今（9）日在行政院會表示，今年第一波寒流來襲，請各部會加強準備，並善用大眾傳播媒體等適當管道進行宣傳。請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農漁民做好相關準備，並就可能發生的農損情形預做因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

林全表示，對於獨居老人、街友等社會弱勢者，請衛福部協調地方政府務必主動關懷並提供協助；另請各醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備之外，亦嚴密監控流感疫情、適時因應，並協調地方政府一起努力。

林全指出，針對因取暖引發火災、緊閉門窗造成一氧化碳中毒等可能危害居家安全的情形，請內政部及早加強宣導防範作為，提醒民眾提高警覺，避免發生不幸事件。