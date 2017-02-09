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傳女黑馬參選國民黨主席 王金平稱週日揭曉

2017-02-09  14:18

〔記者邱燕玲／台北報導〕本報日前獨家報導國民黨還有一位「女黑馬」要參選國民黨主席，記者上午與前立法院長、國民黨立委王金平聊天時問及此事，王笑笑說，「你們週日就知道啦！」顯然知道此事。

王金平說，這位人選不到60歲，「能拉到黃復興選票，也能拉到本土選票」。

媒體自行揣測探問，「是不是潘維剛？」王金平沒有正面回答，只說，「週日你們就知道啦！」王並強調自己在黨主席選舉保持中立。

如果加上這位女黑馬，國民黨主席參選人就有6人，其餘5人為洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜。

王金平也透露，洪秀柱本週一（6日）曾來拜訪，談到黨中央的相關事務；而除了韓國瑜，洪吳郝詹4人也都曾找過他。

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  • 國民黨主席選舉各參選人隔空交戰，甚至傳出還有「女黑馬」也將投入選戰，立委王金平則是強調自己立場中立。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席選舉各參選人隔空交戰，甚至傳出還有「女黑馬」也將投入選戰，立委王金平則是強調自己立場中立。（資料照，記者張嘉明攝）

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