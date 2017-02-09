推動台灣成為和平中立國 呂秀蓮秀設計領帶

2017-02-09 14:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮推動台灣成為永久中立國，台灣和平中立大同盟今日舉辦「2017台灣夢工程」說明會，由前副總統呂秀蓮擔任主持人，說明台灣夢工程的計畫，呂秀蓮也預告，今年盼終結228、319兩大台灣惡夢，並在318學運3周年時舉辦街舞比賽，推動318成為「台灣青年日」。

呂秀蓮致詞時表示，2017年是「台灣夢工程年」，必須先終結228事件與319槍擊事件2個惡夢，她將發起一系列活動，目標是在10月25日聯合國日時，提出「台灣和平中立」連署提案，希望2018年地方選舉可以同時舉行全國公投，讓台灣在國際祝福下成為和平中立國。

除了公投連署提案的計畫，2017上半年台灣和平中立大同盟也將進行各種夢工程計畫。在228當天，將舉辦走出228車隊遊行，希望弭平族群傷痕；3月18日將舉辦台灣青年日活動，3月19日並將舉辦「掃除319疑雲，藍綠大和解」的活動，4月到5月將在北中南各地進行和平中立公投的誓師活動，7月15日舉行北中南大會師。

呂秀蓮說，228當天會舉辦車隊遊行取代定點活動，告訴大家歷史傷痕應告一段落；而319也將請到前司法院副院長城仲模舉行討論會，讓藍營學者也能參與，捐棄成見。

呂秀蓮同時呼籲，立法院應完成《公投法》修正，她將啟動台灣向世界宣布和平中立的公投連署，盼與2018地方選舉結合；不過會後受訪時，呂秀蓮也強調，她雖認為公投連署門檻應降低，但不宜從9萬人降低到1萬多人，否則公投會太頻繁出現。

呂秀蓮也展示她所設計的領帶，希望台灣追求和平正義的價值，能夠伴隨國人走進世界。

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