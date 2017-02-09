呂秀蓮瞎扯一例一休 綠委：不懂就不要講

2017-02-09 13:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕內閣小幅改組，4名新任部長今天亮相，前副總統呂秀蓮今天表示，應給新政府一點時間支持，過去7個月當中有一些政策偏離民意，該改就要改，「一例一休就有很多問題」，如果強迫大家週末都要休息，全國週六週日都只能睡覺，是休眠的國度，當初設計的人顯然沒有想的很周延。（一例一休並未限定週六、週日休息）。對此，民進黨立委鍾孔炤說，不懂就不要講，免得自己漏氣，大家都知道一例一休沒有固定在哪一天，這也顯示政府在進行政策宣導、說明還要更努力。

呂秀蓮說，一例一休影響勞資、影響物價，希望大家支持新任勞動部長林美珠，給她意見。

被問到林美珠是否勝任？呂秀蓮說，站在女性的立場，林美珠不是從天而降，而是從基層做起，相信應該是很腳踏實地的人，親和力很好，在中央地方都服務過，我們給她支持。

鍾孔炤回應，呂前副總統可能把全國當公務員，不食人間煙火太久。一例一休重點是在讓總工時下降，更不要說單週40小時工時是在前年就已經修法了，這是要讓勞工不要過勞、創造就業機會。不過可能之前政策宣導時都用週六週日放假去算，確實有一些中小企業主都以為只能放週六、週日，連前副總統都搞錯，表示政府還要更進一步說明。