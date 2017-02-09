開放瘦肉精美豬？林聰賢今昔說法比一比

林聰賢（中）今天在行政院會後記者會上表示，將會爭取豬農最大權益。（記者方賓照攝）

2017-02-09 13:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕含瘦肉精的美國豬肉是否開放進口？在新任美國總統川普上台後，預料將持續給予台灣強大壓力，對此，新任農委會主委林聰賢今天在行政院會後記者會上表示，將會爭取豬農最大權益。

農委會主委曹啟鴻上任之初，就因瘦肉精美豬進口擋不擋得住的問題，相關發言屢屢引發軒然大波。而去年在瘦肉精美豬議題上，林聰賢曾在宜蘭縣議會上備詢時表示，宜蘭縣堅持瘦肉精零檢出。

林聰賢今表示，在經貿談判過程中，所有進口農產品都會對台灣造成衝擊，不僅只有豬肉；而經貿談判不是農委會主政，不過，在經貿談判過程中，將會爭取豬農最大的權益並維護消費者健康。