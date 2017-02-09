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林岱樺挺台鐵工會 批台鐵局顢頇

民進黨立委林岱樺（中）與台鐵產業工會理事長王傑（左）等人9日舉行記者會，林岱樺聲援春節期間休假而被懲處的台鐵員工，她呼籲台鐵局撤銷曠職處分，也呼籲勞動部能協同交通部，積極協助台鐵局與兩個產業工會直接對話，來做班表的改善。（記者廖振輝攝）

2017-02-09  12:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕台鐵產業工會發起春節依法休假，遭台鐵對其中370多人祭出曠職單，行政院則表示挺交通部處置。民進黨立委林岱樺今於立院召開記者會開第一槍，力挺台鐵產業工會員工，並呼籲勞動部協同交通部來協助台鐵局作班表改善。

林岱樺表示，台鐵員工長期被操到爆肝，勞工又是民進黨心頭最軟一塊，和黨的核心價值百分百符合，要負責的是顢頇的台鐵局。她痛批，台鐵局錯誤懲處、怠忽職守，又讓交通部背書，叫長期與勞工站在一起的執政黨情何以堪。

台鐵產業工會理事長王傑說，產業工會去年中秋節就提出改革班表、依法休假，並在與台鐵局開工時協商會議時提出「兩輪一例」班表，但台鐵局質疑班表不合理，產業工會才退出會議，後續透過活動喚起政府注意，希望台鐵局改革。

王傑表示，台鐵局一直沒有回應，產工才又發起春節依法休假，交通部、台鐵局聲稱有協商，「都是騙人的，完全都沒有」。春節前一個月就告知依法休假行動，一星期前也送會員連署書，請台鐵局排班因應，但休假後卻以曠職懲處，「我們訴求不是不合理，而是要改革過勞班表」。

值得注意的是，林岱樺今早原借用立院民進黨團記者室辦記者會，卻臨時更改地點。面對詢問，林岱樺僅說換地點開記者會很正常，且這個記者會確實有正當性。但據悉，今有黨內人士致電林，指因林立場與政院不同，無法借用會議室，林堅持開記者會聲援台鐵員工，才會臨時改地點。

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