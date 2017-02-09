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對台鐵抗爭釋善意 政院將增台鐵300多人力

2017-02-09  12:41

〔記者李欣芳／台北報導〕不滿台鐵基層員工長期超時加班、過勞問題，台鐵產業工會今天下午將到總統府抗議，要求依法休假，行政院則釋出善意，打算增加台鐵300多人，以因應台鐵排班人力需求。

新任勞動部長林美珠今天中午在行政院院會後的記者會透露，台鐵產業工會是要突顯輪班的不合理，勞動部已與交通部溝通，經交通部向院方爭取增加台鐵人力，行政院已同意。

林美珠強調，很多在農曆春節期間犧牲家庭時間，肩負運輸重責的人，值得大家敬佩，因此，他們的權益是勞動部更需要保障的，台鐵員工身份是公務員兼勞工，跟一般勞工不同，且排班都是行之有年的。

行政院發言人徐國勇說，對於台鐵的人力補充，在去年520民進黨政府上台後，就增加了台鐵人力115人，現在行政院擬再增加台鐵的人力。

不過，徐國勇說，台鐵員工是享公保而非勞保，是適用公務員退休制度，台鐵員工是經鐵路特考，在招生簡章就有寫明工作性質是要輪班，台鐵員工有公務員也有勞工身分。

據了解，台鐵產業工會要求政府正視人力不足、工時過長等問題，確實解決問題，而不是打壓解決問題的人。

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  • 行政院9日舉行新任部長記者會，左起衛福部長陳時中、勞動部長林美珠、行政院發言人徐國勇、農委會主委林聰賢、科技部長陳良基。（記者方賓照攝）

    行政院9日舉行新任部長記者會，左起衛福部長陳時中、勞動部長林美珠、行政院發言人徐國勇、農委會主委林聰賢、科技部長陳良基。（記者方賓照攝）

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