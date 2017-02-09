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興大前教授 違法持股被彈劾

興大學前教授洪瑞華於擔任興大創新產業推廣學院前院長期間，兼任公司監察人且持有該公司成立時29.23%、增資後20.27%之股份，違反公務員服務法，監察院今通過並彈劾洪瑞華，全案移送公務員懲戒委員會審理。圖為監察院。（資料照，記者郭逸攝）

2017-02-09  12:52

〔記者林良昇／台北報導〕中興大學前教授洪瑞華於擔任興大創新產業推廣學院前院長期間，兼任公司監察人且持有該公司成立時29.23%、增資後20.27%之股份，違反公務員服務法，監察院今通過並公布監委王美玉、仉桂美提案，彈劾洪瑞華，全案移送公務員懲戒委員會審理。

彈劾案文指出，公立學校聘任教師不屬於公務員服務法所稱的公務員，但兼任學校行政職務教師，適用公務員服務法，而公務員服務法第13條第1項明定，公務員不得經營商業；同條項但書規定，公務員投資於非屬其服務機關監督事業，其所有股份總額不得超過其所投資公司股本總額10%。

彈劾案文指出，洪瑞華於2011年8月1日至2015年7月31日兼任中興大學創新產業推廣學院院長，該行政職務相當簡任第12職等，其於2014年8月25日起至10月5日擔任品創園公司監察人，並於2014年8月25日至9月22日持有品創園公司29.23%股份、而2014年9月23日至2016年1月4日仍持有該公司20.27%股份，洪瑞華於監院詢問時坦承不諱，違法事證明確。

監委表示，洪瑞華雖稱不諳法令規定，並未領取監察人酬勞，且於獲知違法後，已於2014年10月5日辭去監察人職務，僅能作為懲戒處分輕重參考，不能因而解免其違法責任，依法彈劾後，移請公務員懲戒委員會審理。

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相關關鍵字： 公務員懲戒委員會 公務員服務法 彈劾 洪瑞華
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