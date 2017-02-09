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內閣新任4位首長 林全要辦行政團隊共識營

2017-02-09  12:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕勞動部、科技部、農委會、衛福部4位新任內閣首長昨天就職，今天首度以部會首長身分列席行政院會，行政院長林全在會上期許內閣團隊，以同理心體察民心，多傾聽民間意見。而下週六將舉辦行政團隊共識營，希望藉此進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。

林全表示，自去年520上任以來，非常感謝所有團隊夥伴的努力；過去這段時間作了許多改革，而內閣改組後，也應團隊合力把過去的工作延伸，並做得更好。

林全並以3點期許內閣團隊，第一，以同理心體察民心，多傾聽民間意見，隨時關注媒體反應，掌握社會脈動；第二，內閣團隊必須維持紀律，特別是各部會間，應注重相互合作與支援，做好跨部會整合；第三，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力，各部會需能獨當一面，對於所屬業務能對外完整說明。希望部會在第一時間對於有關政策及辯護能落實，發言力求精準、正確，並注意發言方式，以維護政府信用。

林全表示，下週六（2月18日）將舉辦行政團隊共識營，希望藉此活動進行腦力激盪，凝聚團隊向心力，並就過去團隊運作中所看到的問題，互相交換意見、形成共識，在新的一年交出讓國人滿意的成績單。

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  • 內閣日前改組，4位新任部長8日交接，行政院長林全（見圖）今日在院會中表示，下週六將舉辦行政團隊共識營，希望藉此進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。（資料照，記者羅沛德攝）

    內閣日前改組，4位新任部長8日交接，行政院長林全（見圖）今日在院會中表示，下週六將舉辦行政團隊共識營，希望藉此進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。（資料照，記者羅沛德攝）

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