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交部對華航、台鐵處理不同？政院：台鐵是國家擁有

2017-02-09  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵員工今下午將到總統府前抗議，要求依法休假，外界質疑交通部對華航、台鐵處理方式不同，行政院發言人今天上午在新任首長聯合記者會上代交通部回答，他表示，台鐵是國家擁有。

徐國勇表示，行政院長林全曾說要補足人力，520後已補了115人，未來擬再補300多人，他強調，台鐵員工是公保，退休是用公務員退休方式，考試進台鐵也是特考，簡章有說清楚要輪勤輪班。

至於外界質疑交通部對華航、台鐵處理方式不同，徐國勇也代替交通部說明，他表示，華航純粹是勞工，台鐵是國家擁有，所以不同。

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  • 徐國勇表示，行政院長林全曾說要補足人力，520後已補了115人，未來擬再補300多人。（資料照，記者黃耀徵攝）

    徐國勇表示，行政院長林全曾說要補足人力，520後已補了115人，未來擬再補300多人。（資料照，記者黃耀徵攝）

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