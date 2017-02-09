國民黨主席選舉染「黑」 朱立倫：絕對不可以

新北市長、前國民黨主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-09 12:23

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市長、國民黨前主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉，為民眾帶來希望、和基層民意結合在一起。對於近期「人頭黨員」、「黑道入黨」的紛擾，朱立倫指出，絕對不可以有社會唾棄的作法。

新北市副市長、國民黨員侯友宜昨天在個人社群網頁上說，對於這次國民黨主席選舉「看不下去」，認為黨主席選成這樣子，選出來的黨主席「能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？」

朱立倫今天受訪時指出，國民黨要更好一定要為民眾帶來希望，要跟基層民意結合，我相信所有的基層民意都是希望國民黨能夠更好、能夠改革，對台灣的民主也好，「我相信這是全民的心聲也是黨員的心聲，所以黨主席的選舉是要讓大家看到希望」，朱立倫說，希望大家加油，不要再有這些負面的新聞出現，用一個民主、正面相互鼓勵的方式，選出未來的黨主席，獲共同的支持與團結。朱立倫的談話透露其對於侯友宜的發言同感支持。

對於「人頭黨員」、「黑道入黨」，朱立倫強調「絕對不可以」，這些做法不是社會樂見的，這是負面或受社會唾棄的做法。

朱立倫另也提到，過年期間有和黨主席參選人見面或電話聯繫，除了拜年，也有提到黨的未來，「我跟每一位參選人都說，非常謝謝在黨最困難的時候願意承擔，我們也期待黨繼續改革」。