| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 政治

國民黨主席選舉染「黑」 朱立倫：絕對不可以

新北市長、前國民黨主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-09  12:23

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市長、國民黨前主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉，為民眾帶來希望、和基層民意結合在一起。對於近期「人頭黨員」、「黑道入黨」的紛擾，朱立倫指出，絕對不可以有社會唾棄的作法。

新北市副市長、國民黨員侯友宜昨天在個人社群網頁上說，對於這次國民黨主席選舉「看不下去」，認為黨主席選成這樣子，選出來的黨主席「能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？」

朱立倫今天受訪時指出，國民黨要更好一定要為民眾帶來希望，要跟基層民意結合，我相信所有的基層民意都是希望國民黨能夠更好、能夠改革，對台灣的民主也好，「我相信這是全民的心聲也是黨員的心聲，所以黨主席的選舉是要讓大家看到希望」，朱立倫說，希望大家加油，不要再有這些負面的新聞出現，用一個民主、正面相互鼓勵的方式，選出未來的黨主席，獲共同的支持與團結。朱立倫的談話透露其對於侯友宜的發言同感支持。

對於「人頭黨員」、「黑道入黨」，朱立倫強調「絕對不可以」，這些做法不是社會樂見的，這是負面或受社會唾棄的做法。

朱立倫另也提到，過年期間有和黨主席參選人見面或電話聯繫，除了拜年，也有提到黨的未來，「我跟每一位參選人都說，非常謝謝在黨最困難的時候願意承擔，我們也期待黨繼續改革」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 朱立倫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：國民黨主席選舉染「黑」 朱立倫：絕對不可以


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.