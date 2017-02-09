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副秘書長被判有罪 國民黨中央力挺對抗「政治辦案」

2017-02-09  12:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副秘書長張雅屏擔任屏東縣黨部主委期間於103年縣市長選舉輔選期間，因文宣涉及誹謗、意圖使人不當選，遭台灣高等法院高雄分院判決有罪，國民黨文傳會副主委胡文琦今日回應表示，對於司法立場不公，感到非常遺憾，「有立場的正義不是正義」，國民黨中央力挺張雅屏爭取清白、上訴到底，並力抗「政治辦案」。

胡文琦強調，這不只是捍衛黨籍從政同志的清白，更是捍衛台灣司法應該依法判案，不受政治力干擾。

胡文琦表示，張雅屏當時是收到檢舉擬參選縣長的潘孟安與地方民代有緋聞，經多方查證後，才依據人證及書證，交代製作文宣予以質疑，卻因此遭偵辦、收押、起訴乃至判刑，創下我國憲政首例，已是戕害言論自由的嚴重民主倒退行為，地檢署偵查期間甚至違反刑事訴訟法規定，「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影」的規定，在其他被告關鍵證詞與內容翻供時更是完全空白，令人不禁懷疑地檢署是否為迎合特定政治力量而不當偵訊？

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  • 國民黨副秘書長張雅屏。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨副秘書長張雅屏。（資料照，記者陳志曲攝）

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