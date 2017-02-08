周錫瑋週六土城開畫展 未來動向受關注
2017-02-08 23:44
〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉結果將牽動黨內2018新北市長選舉人選佈局，新北市副市長侯友宜開砲轟主席選舉「讓人看不下去」，在政壇引起漣漪；另一方面，地方不斷有勸進聲音的前台北縣長周錫瑋，週六（11）將在土城舉辦畫展，這也是他卸任後首度在新北市舉辦公開活動，時間巧合，讓黨內新北市長之爭更添話題，恐也將讓不滿朱、侯兩人的勢力逐漸集結。
周錫瑋在99年2月22日，剛過完年假的上班第一天，毫無預警的舉辦記者會，雖哽咽宣布退出新北市市長選舉，卻無怨言，留下漂亮的身影，遠離政壇後，專心繪畫藝術、文創事業與花卉培育；不少市府員工也在他離開後，對他充滿懷念。
據了解，周錫瑋團隊並未解散，仍透過當時的幾位核心人物聯繫，定期聚餐、維繫感情；在朱立倫任期將屆滿討論接班人選時，地方一直有勸進周錫瑋重出江湖的動作，但周錫瑋迄今未鬆口。
周錫瑋卸任台北縣長後，先後在北京、上海、香港、東京、台北中正紀念堂、台中文創園區、佛光山、高雄展覽館等地舉辦個人油畫展，卻不曾在居住並曾執政過的新北市舉辦過畫展；這次據稱應土城鄉親邀請在土城藝文館開展，讓外界有不少想像空間。
周錫瑋個人油畫展將於2月11日上午10時30分在土城藝文館開幕，展期至3月5日止，展出約30幅周錫瑋6年來包含抽象、印象與寫實各類主題與畫風之油畫作品、其中最大幅畫作「千朵蓮花萬條柳」達530號（長582公分x高182公分），就布滿一整片牆面。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 郭美珠揚言調白冰冰通聯記錄 警界人士這麼說...
- 週六郵局 維持全部營業
- 柳川改造成功 市府續爭取水環境建設
- 《HBL八強賽》南山謝絕採訪 直到4強到手
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 南山150億買元大美債ETF 投信︰動機值得玩味
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 房租六千元內 包租公將可免稅
- 下雪？冰霰？ 合歡山等雪民眾好樂
- AIT舊址 擬打造市立音樂廳
- 藝術家李明維 躍威尼斯雙年展主題館
- 安倍高球外交 將打進川普豪墅
- 禁穆令聽證會 今網路直播
- 還沒過世就有晚輩肖想遺產？呂秋遠公開教戰守則
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 母帶哥哥出門吃飯 熟睡病童疑夢遊墜樓
- 惜福向上 3家扶學子考取研究所
- 張洛偍接下飲料廣告 粉絲買整箱支持
- 4女大生創業 製造「人生夢想家」
- 全國運吉祥物「古弟」 春節快閃
- 赴澳移訓首戰「旗」開得勝
- 穟消失半世紀 芳苑復育成功
- 冤家路窄還是破不和？李國毅新活動「撞社」連俞涵
- 《謠言終結站》汽水洗頭髮 不會更柔彈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOEA moves on water shortage fears
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- 狂！小班弟演活憂鬱小生 拿下近50座影帝
- 工業染料製湯圓 食客受害逾1年
- 新一代高教機要2026年才全數交機》AT-3、F-5須先延壽9年
- 雙城地區 首批七民宿合法
- 【電動攪拌機勾心計】 情人節獻愛 好Sweet!
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 66斤新丁粄暖身 週末到東勢過節
- 《HBL八強賽》高苑3連勝 溪湖幫有刺客
- GD五幾馬！ 靠肩哭喊「我們哥」送別T.O.P
- 貼心主人打造「抓癢神器」 牛隻好開心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：周錫瑋週六土城開畫展 未來動向受關注
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分