| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

周錫瑋週六土城開畫展 未來動向受關注

2017-02-08  23:44

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉結果將牽動黨內2018新北市長選舉人選佈局，新北市副市長侯友宜開砲轟主席選舉「讓人看不下去」，在政壇引起漣漪；另一方面，地方不斷有勸進聲音的前台北縣長周錫瑋，週六（11）將在土城舉辦畫展，這也是他卸任後首度在新北市舉辦公開活動，時間巧合，讓黨內新北市長之爭更添話題，恐也將讓不滿朱、侯兩人的勢力逐漸集結。

周錫瑋在99年2月22日，剛過完年假的上班第一天，毫無預警的舉辦記者會，雖哽咽宣布退出新北市市長選舉，卻無怨言，留下漂亮的身影，遠離政壇後，專心繪畫藝術、文創事業與花卉培育；不少市府員工也在他離開後，對他充滿懷念。

據了解，周錫瑋團隊並未解散，仍透過當時的幾位核心人物聯繫，定期聚餐、維繫感情；在朱立倫任期將屆滿討論接班人選時，地方一直有勸進周錫瑋重出江湖的動作，但周錫瑋迄今未鬆口。

周錫瑋卸任台北縣長後，先後在北京、上海、香港、東京、台北中正紀念堂、台中文創園區、佛光山、高雄展覽館等地舉辦個人油畫展，卻不曾在居住並曾執政過的新北市舉辦過畫展；這次據稱應土城鄉親邀請在土城藝文館開展，讓外界有不少想像空間。

周錫瑋個人油畫展將於2月11日上午10時30分在土城藝文館開幕，展期至3月5日止，展出約30幅周錫瑋6年來包含抽象、印象與寫實各類主題與畫風之油畫作品、其中最大幅畫作「千朵蓮花萬條柳」達530號（長582公分x高182公分），就布滿一整片牆面。

廣告
  • 周錫瑋熱愛繪畫，任內曾將市府3樓的空間打造為「縣府藝廊」。（資料照，記者何玉華攝）

    周錫瑋熱愛繪畫，任內曾將市府3樓的空間打造為「縣府藝廊」。（資料照，記者何玉華攝）

  • 周錫瑋在99年2月22日哽咽宣布退出新北市市長選舉，也遠離政壇，至今仍為不少員工想念；右為時任副縣長、現任新北市副市長的李四川。（資料照。記者何玉華攝）

    周錫瑋在99年2月22日哽咽宣布退出新北市市長選舉，也遠離政壇，至今仍為不少員工想念；右為時任副縣長、現任新北市副市長的李四川。（資料照。記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：周錫瑋週六土城開畫展 未來動向受關注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.