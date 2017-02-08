周錫瑋週六土城開畫展 未來動向受關注

2017-02-08 23:44

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉結果將牽動黨內2018新北市長選舉人選佈局，新北市副市長侯友宜開砲轟主席選舉「讓人看不下去」，在政壇引起漣漪；另一方面，地方不斷有勸進聲音的前台北縣長周錫瑋，週六（11）將在土城舉辦畫展，這也是他卸任後首度在新北市舉辦公開活動，時間巧合，讓黨內新北市長之爭更添話題，恐也將讓不滿朱、侯兩人的勢力逐漸集結。

周錫瑋在99年2月22日，剛過完年假的上班第一天，毫無預警的舉辦記者會，雖哽咽宣布退出新北市市長選舉，卻無怨言，留下漂亮的身影，遠離政壇後，專心繪畫藝術、文創事業與花卉培育；不少市府員工也在他離開後，對他充滿懷念。

據了解，周錫瑋團隊並未解散，仍透過當時的幾位核心人物聯繫，定期聚餐、維繫感情；在朱立倫任期將屆滿討論接班人選時，地方一直有勸進周錫瑋重出江湖的動作，但周錫瑋迄今未鬆口。

周錫瑋卸任台北縣長後，先後在北京、上海、香港、東京、台北中正紀念堂、台中文創園區、佛光山、高雄展覽館等地舉辦個人油畫展，卻不曾在居住並曾執政過的新北市舉辦過畫展；這次據稱應土城鄉親邀請在土城藝文館開展，讓外界有不少想像空間。

周錫瑋個人油畫展將於2月11日上午10時30分在土城藝文館開幕，展期至3月5日止，展出約30幅周錫瑋6年來包含抽象、印象與寫實各類主題與畫風之油畫作品、其中最大幅畫作「千朵蓮花萬條柳」達530號（長582公分x高182公分），就布滿一整片牆面。