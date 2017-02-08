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人頭黨員後遺症 洪秀柱：地方黨部變台灣國民黨

2017-02-08  21:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為爭取黃復興選票，國民黨主席洪秀柱今晚出席「陸軍官校35期同學會」春節團拜，他致詞時表示，「人頭黨員」將衍生後遺症，一堆沒國民黨理念的人入黨，地方黨部主委若貿然直選，將被別人操控成為「台灣國民黨」。

洪秀柱說，因為若不經審核就可入黨，充斥一堆非共同理念的「人頭黨員」，以後地方黨部主委直選將被別人操縱，國民黨將會變成何種情況，所以推動直選同志先稍安勿躁，「直選須有配套！」

洪認為，地方黨部主委直選的配套和機制都必須先建立，千萬不能中央選出的是「中國國民黨」，而地方選出的是「台灣國民黨」，地方黨部的中心思考若和中央不同，「這還得了！」

洪也說，自己無家無眷、無兒無女，在國民黨沒錢、沒權之際接下黨主席一職，要勇於承擔找出失去政權的原因，國民黨早已忘記創黨精神、核心價值，一定要重新找回立國精神的三民主義。

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  • 國民黨主席洪秀柱今晚出席「陸軍官校35期同學會」春節團拜，爭取黃復興支持。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨主席洪秀柱今晚出席「陸軍官校35期同學會」春節團拜，爭取黃復興支持。（記者陳鈺馥攝）

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