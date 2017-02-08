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屏東6千人申請入國民黨 外界擔心「質」的問題

2017-02-08  21:44

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部在這波黨主席改選所掀起新進黨員招募熱潮中，共有6千6百多人申請入黨，人數之眾，歷年罕見，縣黨部表示，新進黨員多半是全國黨代表參選人號召而來。

民進黨屏東縣黨部指出，小英當選總統完成政黨輪替後，曾在故鄉屏東縣帶動入黨熱潮，過去1年多來，全縣新增黨員約8千人，全縣黨員數從1萬2千人增加到2萬人，國民黨一個黨主席選舉，讓屏東縣在這麼短的時間內增加6、7千名黨員，難免會讓外界擔心「質」的問題。

國民黨縣黨部書記長林育先表示，5月20日改選全國黨代表，屏東縣現任黨代表有45人，競爭激烈，加上黨主席有5組人馬角逐，都各有支持的黨代表人選，無不卯足全力招募新黨員，力求出線，加上不少民眾對新政府的「一例一休」等措施不滿，才帶動這一波的入黨熱潮。

林育先表示，屏東縣現有黨員數3萬4千多人，若加上今年申請入黨的6千6百多人，全縣黨員數可望突破4萬人，對於黨員數爆增恐有素質參差不齊的疑慮，經黨部初步審核，新加入成員並無不良份子或黑道背景。

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  • 國民黨縣黨部書記長林育先表示，5月20日改選全國黨代表，屏東縣現任黨代表有45人，競爭激烈，加上黨主席有5組人馬角逐，都各有支持的黨代表人選，無不卯足全力招募新黨員。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    國民黨縣黨部書記長林育先表示，5月20日改選全國黨代表，屏東縣現任黨代表有45人，競爭激烈，加上黨主席有5組人馬角逐，都各有支持的黨代表人選，無不卯足全力招募新黨員。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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