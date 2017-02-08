國人疑涉澳洲非法打工 外交部：未證實

2017-02-08 21:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲警方於當地時間7日，稽查昆士蘭（Queensland）一間草莓農場，帶回多人訊問，其中共有27人涉嫌非法打工。據影片顯示，多名受訊問者持有我國護照。外交部晚間表示，我駐處已與昆士蘭警務署聯繫，目前尚未證實有我國人非法打工。

根據澳洲《7 NEWS》報導，在7日展開突襲搜查，在一間草莓農場內發現27人涉非法打工，其中包括13人逾期居留，還有12人違反簽證規定。根據警方的蒐證影片，接受訊問者中有多人出示中華民國護照，不過初步訊問後，疑涉非法打工者的國籍是馬來西亞與香港等地。

外交部晚間表示，我駐布里斯本辦事處已主動與澳洲昆士蘭警務署聯繫，就本案表達關切。而目前澳洲警方尚未證實有我國人違反簽證規定非法打工。外交部並呼籲，國人赴澳旅遊或度假打工，均須遵守當地法令，小心謹慎，切勿被不法分子利用而從事非法或不當行為，不僅傷害國家形象，且將留下不良紀錄。