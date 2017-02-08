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筆戰年改議題不停歇 陳建仁預告再發臉書

2017-02-08  21:29

〔即時新聞／綜合報導〕為了年金改革議題，副總統陳建仁與民進黨前立委沈富雄、林濁水日前在臉書大打筆戰；陳建仁今（8）日出席公開活動時，誠摯的感謝沈富雄5日再提出對年改議題的見解，並預告會再發臉書回應。同時，陳建仁也呼籲國人加入年改議題的討論。

《民視》報導，陳建仁今日出席「2017台北國際書展」時，表示「富雄先生今天早上，還把他臉書的結果送到我辦公室，真的是謝謝他，我覺得年金改革如果大家都能夠提出具體的方案，然後做很理性的探索，我們來支持它，一定會更加成功」，陳建仁並預告「我會再寫1個臉書，來回應他們提供的這些寶貴的意見」。

陳建仁4日詳細說明《年改草案》，回應沈富雄稱年金改革「瘦鵝只是晚點死」、林濁水評「改革等於用下一代的未來，來讓上一代養尊處優」；沈富雄5日又撰文指出陳建仁「懸崖勒馬無法自圓其說」，並分別計算「繳多」、「領少」的年改方案，表示13年至15年後，年金改革仍難逃墜崖。

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  • 陳建仁今（8）日誠摯的感謝沈富雄5日再提出對年改議題的見解，並預告會再發臉書回應。同時，陳建仁也呼籲國人加入年改議題的討論。（記者陳逸寬攝）

    陳建仁今（8）日誠摯的感謝沈富雄5日再提出對年改議題的見解，並預告會再發臉書回應。同時，陳建仁也呼籲國人加入年改議題的討論。（記者陳逸寬攝）

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