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馬吳失和？周刊：外傳3件人事案成導火線

中國國民黨全代會議，國民黨主席洪秀柱（左二）、前副總統吳敦義（左三）邀請馬英九（左一）入座。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-08  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選局呈現5強之爭，前總統馬英九辦公室雖於1月中旬罕見地發新聞強調，還沒決定支持誰。但有周刊報導，馬英九與前副總統吳敦義之間為了3件人事案，傳出不合。但吳的幕僚透露，馬對於總部競選人事沒意見，傳言應是對手刻意炒作，想動搖黃復興對吳的支持。

《周刊王》報導，外傳馬陣營對於吳陣營的競選人事有意見，包括力邀涉及洩密案，且與馬核心幕僚、前國安會秘書長金溥聰多次隔空交火的前陸委會副主委張顯耀加入吳團隊，還獲邀擔任競選辦公室執行長。

此外，吳敦義發言人群的台大教授林火旺曾抨擊馬總統路線與政策，於2016年總統、立委選舉中，曾公開直言「馬英九反省道歉」，為國民黨催票，外傳林也與金溥聰關係達到冰點。而另一人事案，則是昔日馬王之爭，當時挺立法院長王金平的立委李慶華，也加入發言人群。

報導指出，吳敦義幕僚針對馬吳失和的傳言予以否認，並表示，吳一直視馬英九為長官，參選黨主席也事先告知馬，競選團隊人事亦同，並未聽說馬有意見。

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