江丙坤任董座台日經貿基金會 財務困難解散

2017-02-06 23:39

〔記者黃佩君／台北報導〕1994年由政府捐助成立、目前由國民黨大老江丙坤擔任董事長的台日經貿基金會，宗旨為台日聯合進軍中國市場，今傳出因財務困難低調解散，由董事長擔任清算人。該基金會以政府推廣對日貿易業務為主要收入來源，前年起即完全無政府案源，且並無轉投資事業，當時經濟部仍評估可繼續維持，詎料倉促解散。經濟部表示，相關貿易業務不受影響。

台日經貿基金會長期由江丙坤擔任董事長，並由台泥辜家出資，主要業務為推動台日經貿交流合作，以及兩岸簽署ECFA後結合日商進軍中國市場。但近年業務迅速衰退，2014年僅自國貿局接下一起交流案，年收入僅500多萬。

而該基金會2015年起未自政府單位接案，且未有轉投資事業，年收僅10多萬，與財團法人「台日商務交流協進會」共同掛牌經營。前年經濟部評核認為，營運績效值得肯定，建議繼續推動維持，詎料低調解散。

台日經濟貿易發展基金會今登報公告，指出已於第8屆第5次董事會決議解散，並經經濟部同意，選任董事長江丙坤為清算人，於6日正式上任，並請相關之債權人於三個月內攜帶相關證明登記，列入清算範圍。

經濟部表示，基金會前年底即有財務不佳情況，因此決定解散清算，其原本推動台日商業交流及推廣貿易業務，將由台日商務交流協進會承接。