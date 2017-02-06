江丙坤任董座台日經貿基金會 財務困難解散
2017-02-06 23:39
〔記者黃佩君／台北報導〕1994年由政府捐助成立、目前由國民黨大老江丙坤擔任董事長的台日經貿基金會，宗旨為台日聯合進軍中國市場，今傳出因財務困難低調解散，由董事長擔任清算人。該基金會以政府推廣對日貿易業務為主要收入來源，前年起即完全無政府案源，且並無轉投資事業，當時經濟部仍評估可繼續維持，詎料倉促解散。經濟部表示，相關貿易業務不受影響。
台日經貿基金會長期由江丙坤擔任董事長，並由台泥辜家出資，主要業務為推動台日經貿交流合作，以及兩岸簽署ECFA後結合日商進軍中國市場。但近年業務迅速衰退，2014年僅自國貿局接下一起交流案，年收入僅500多萬。
而該基金會2015年起未自政府單位接案，且未有轉投資事業，年收僅10多萬，與財團法人「台日商務交流協進會」共同掛牌經營。前年經濟部評核認為，營運績效值得肯定，建議繼續推動維持，詎料低調解散。
台日經濟貿易發展基金會今登報公告，指出已於第8屆第5次董事會決議解散，並經經濟部同意，選任董事長江丙坤為清算人，於6日正式上任，並請相關之債權人於三個月內攜帶相關證明登記，列入清算範圍。
經濟部表示，基金會前年底即有財務不佳情況，因此決定解散清算，其原本推動台日商業交流及推廣貿易業務，將由台日商務交流協進會承接。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- MLB》官網預測新球季 陳偉殷勝投上看雙位數
- HBL》泰山「崩了一塔」 賠了夫人又折兵
- 《自由廣場》這種試委 讓軍公教青年心痛
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 〈旅遊的滋味〉享受雪梨的浪漫
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 《謠言終結站》3類型藥錠 不能磨粉吃
- Gogoro推平價車 銷量翻倍
- 感謝台灣311伸援 日人：但沒禮貌仍讓人受不了
- 寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到
- 新住民燈區 親子彩繪「母親河」
- 抗川普法官金句 「黑人命也是命」
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 50歲港星哈男神 秀半裸照喊小鮮肉
- 水族館水缸破裂 13隻鯊魚陷入危機
- 鏗鏘集》國民黨喊團結的時候
- 〈真愛部落格〉我們要結婚了！
- 文化局推動頭城老街發展 如何提升在地互動成課題
- 〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心
- 《社會局說法》張家無家暴通報紀錄
- （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
- 〈熱門族群〉爆天量收長黑 大同改選行情掰掰了?
- 蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 中台灣元宵燈會 雙主燈點燈
- 大學考招延至7月 建中校長贊同卻未連署
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 攬才政策亂 學者︰引人才還是引外勞？
- 死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消
- 超級盃今「矛盾爭霸」 2億人緊盯
- HBL》陳千惠攻「山」頭 永仁複賽搶頭香
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 《華府觀察》依法治國？ 以法治國？
- 貝琪露雙下巴復出 渴愛不敢結婚
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 北市雲林聯合行銷台灣燈會 北市府回絕
- 李國毅演技飆出好收視 粉絲敲碗快親連俞涵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：江丙坤任董座台日經貿基金會 財務困難解散
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分