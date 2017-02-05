陳良基上任首要挑戰 郭明良論文案
〔記者吳柏緯／台北報導〕新科的科技部長陳良基曾擔任台灣大學副校長、教育部政次，恰好這三個部會與機構都必須「處理」台大教授郭明良違反學術倫理的事件，加上陳良基入閣的借調案是由曾一起共事三年、此次也被點名涉入其中的台大校長楊泮池核准，要如何處理得宜並讓社會重拾對學界信心，成為新任部長無法避免的挑戰。
去年爆發的郭明良論文涉違反學術倫理，科技部已於去年十一月成立了學術倫理審議委員會，由部內生命科學相關背景的研究人員組成初審小組，獨立進行調查；台大調查小組所做的調查報告也在遲到一個月後，於農曆年前送往科技部。
科技部表示，科技部對於有關違反學術倫理的事情，主要由部內的學術倫理審議委員會分為初審與複審兩階段審查，且考慮當事人的權益，審查的內容將會保密。
以郭明良的案子為例，目前仍在初審階段，由科技部學術司召集部內生科背景的人員組成小組，審查郭明良的論文。若確認有違學術倫理之嫌，將送複審，屆時會再納入法律專家與不同領域的學者共同研商，並做出懲處的決定。
雖然科技部表示審查內容保密，不過據了解，科技部交叉比對兩邊的調查報告與資料，加上台大方面的調查報告已經證實郭明良確有違學術倫理，因此已在年前做出決議，預計年後將舉行第二階段的複審，預料屆時將會討論相關處分，並追討過去補助的研究經費。
倫理審議委員會的複審將由科技部長主持，並召集部內外的各領域學者與法律專長人士組成審查小組，審查初審的相關文件並做出結論，這也成為即將走馬上任的陳良基首要面對的挑戰。此外，曾經一起共事三年的台大校長楊泮池也被點名涉入其中，面對昔日的同事，陳良基能否秉公處理，也受外界關注。
科技部表示，由於目前還在調查當中，因此無法斷言郭明良會受到什麼處分。不過若以相關規範來看，違反學術倫理最重可以終身停權，不得再申請任何科技部計畫，並追討過往科技部及前身國科會所補助過的所有經費。
按照過往慣例，有關違反學術案件的審查從初期調查到兩階段審查後做出處分，程序大約需要半年的時間。科技部於去年十一月開始調查郭明良案，因此結果可望在今年上半年出爐。
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