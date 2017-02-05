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台灣燈會首創新住民燈區 李進勇陪同彩繪「母親河」

2017台灣燈會全國首創的新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

2017-02-05  19:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕2017台灣燈會全國首創的新住民主題燈區，雲林縣長李進勇、虎尾鎮長林文彬及新住民家庭的親子們，今天在新住民主題燈區共同彩繪「母親河」，象徵新住民文化在雲林落地生根、代代傳承。

李進勇表示，目前有超過50萬名新住民在台灣生活，雲林縣府更首創全台，打造新住民主題燈區，除彰顯雲林對新住民的認同及尊重，並希望新住民們在活動中不僅是遊客，更是燈會的主人，他也感謝縣內許多新住民姐妹在燈區籌備期間給予建議，讓新住民主題燈區更趨近於東南亞的原汁原味。

新住民主題燈區將展現越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等5國的主題花燈，燈區中的「母親河」總長度超過100米，一脈相承著越南的湄公河、印尼的卡普阿斯河、泰國的湄南河、菲律賓的卡加延河、柬埔寨的湄公河，象徵著5國多元文化，河內畫有大大小小的魚，代表著新住民與台灣的民族血脈融合，川流不息。

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  • 雲林縣長李進勇（左）、虎尾鎮長林文彬（右）共同彩繪「母親河」中的魚。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長李進勇（左）、虎尾鎮長林文彬（右）共同彩繪「母親河」中的魚。（記者詹士弘攝）

  • 新住民與其第二代一起彩繪新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

    新住民與其第二代一起彩繪新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

  • 2017台灣燈會全國首創的新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

    2017台灣燈會全國首創的新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

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