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二二八70週年 小英將頒發「回復名譽證書」

總統蔡英文，去年出席228事件紀念會時承諾，透過召開真相與和解委員會，落實修改與制定相關法令，為這段黑暗的歷史畫下一個句點，今年則會替3位受難者頒發「回復名譽證書」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-05  18:51

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢二二八事件第70週年紀念，總統蔡英文將在二二八公園中樞紀念儀式當天，出席頒發「回復名譽證書」給3位受難者。

據《民報》報導，中央、地方政府及民間團體均在二二八70週年中樞紀念日當天，擴大舉辦活動，今年活動主題為「時代在眼前 228七十週年」，除了日本中央大學校長當天將以日文宣讀悼唁詞紀念受難校友外，總統蔡英文將頒發「回復名譽證書」給3位受難者本人，行政院長林全、台北市長柯文哲也將出席。

總統蔡英文去年出席228事件紀念會時承諾，透過召開真相與和解委員會，落實修改與制定相關法令，為這段黑暗的歷史畫下一個句點，今年則會替3位受難者頒發「回復名譽證書」。

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相關關鍵字： 228事件 受難者 回復名譽證書 白色恐怖 蔡英文
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