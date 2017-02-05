二二八70週年 小英將頒發「回復名譽證書」

總統蔡英文，去年出席228事件紀念會時承諾，透過召開真相與和解委員會，落實修改與制定相關法令，為這段黑暗的歷史畫下一個句點，今年則會替3位受難者頒發「回復名譽證書」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-05 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢二二八事件第70週年紀念，總統蔡英文將在二二八公園中樞紀念儀式當天，出席頒發「回復名譽證書」給3位受難者。

據《民報》報導，中央、地方政府及民間團體均在二二八70週年中樞紀念日當天，擴大舉辦活動，今年活動主題為「時代在眼前 228七十週年」，除了日本中央大學校長當天將以日文宣讀悼唁詞紀念受難校友外，總統蔡英文將頒發「回復名譽證書」給3位受難者本人，行政院長林全、台北市長柯文哲也將出席。

總統蔡英文去年出席228事件紀念會時承諾，透過召開真相與和解委員會，落實修改與制定相關法令，為這段黑暗的歷史畫下一個句點，今年則會替3位受難者頒發「回復名譽證書」。