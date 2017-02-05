洪秀柱跑攤強碰郝龍斌 尷尬祝福「大家都是人材」
〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨黨主席選舉又見行程強碰！貴州同鄉會今舉辦春節團拜暨會員大會，國民黨主席洪秀柱到場致意，卻與國民黨副主席郝龍斌強碰，現場氣氛微妙尷尬，兩人幾乎零互動。洪秀柱致詞時主動說道，每位候選人「都是人材」，今天很高興看到郝勤跑基層，畢竟「哪有競選的人懶懶躺在家裡」；她也強調將進行一場公平公正公開的選舉，希望建立制度，讓國民黨東山再起，「台灣不能沒有中國國民黨」。
洪秀柱今天馬不停蹄走訪台僑春節餐會與各地同鄉會活動，一日就要趕場6攤，包括印尼、緬甸、越南及寮國歸僑春節團拜餐會，以及江蘇和貴州同鄉會活動，向僑胞及基層黨員致意並爭取支持。其中越南歸僑餐會與貴州同鄉會活動都在台北天成飯店舉行，洪秀柱結束越南歸僑餐會致詞後，轉往隔壁會場的貴州同鄉會致意，卻驚見郝龍斌已先行進入會場，並有鄉親高舉酒杯向郝龍斌高喊「主席好！」郝龍斌雖說讓洪先致詞，爾後便開始桌桌敬酒，會場雖不大，但兩人幾乎零互動，眼神也少有交集。
洪秀柱稍晚在郝龍斌離開後才上台致詞，她主動說起日前她在台北市黨部以「新人不如舊人」評論台北市長柯文哲與前台北市長郝龍斌，外界解讀為在暗示黨員支持自己續任黨主席。洪秀柱說，其實「不要分新舊」，每個出來選黨主席的「都是黨國培養的優秀人材」，很高興看到郝龍斌勤跑基層，畢竟「哪有競選的人懶懶躺在家裡」，她希望黨內同志都能秉持耕耘基層的精神服務。
現場有國民黨黨齡55年的黨員直接向洪秀柱喊話表示，黨內高層不團結是資深黨員「最大的憂慮」；洪強調有人覺得那麼多人出來選是不團結，她希望「大家安心啦」，願意出來承擔都給予祝福。她說，黨主席競選是公平公正公開的透明選舉，期盼建立制度，「君子之爭、支持勝出的人」，才是真的大團結。洪秀柱盼爭取支持，讓國民黨東山再起，因為「台灣不能沒有中國國民黨」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 人倫悲劇！父殺3子女後自殺 3死1重傷
- 貝克漢遭駭爆假慈善 恐影響貝嫂受勳
- 國道三號古坑交流道霧煞煞 警所成問路站
- 印度地方選舉 檢驗總理廢鈔效應
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 週六半數郵局不營業？ 傳交部有意縮減實施規模
- 日本成人節目無極限！女偶像尷尬學「手技」
- SBL》台啤展現「外地王」氣勢 擊敗台銀攻佔前二
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 維冠失物招領會 災民淚眼重拾回憶
- 台北燈節紙花變紙屑 「粉美妹」一度洩氣倒地
- 遭父拿刀砍頸無法言語 她用手機打出驚人之語
- 初期直腸癌沒症狀 容易被忽略
- 官網出包 總統府認錯更新
- NBA》左膝十字韌帶撕裂 灰狼灌籃王本季報銷
- 超冏！川普2度甩開嬌妻手 梅蘭妮亞又尷尬了...
- Ella抓住老公招數多 被讚「秀色可餐」
- 江宏傑挺燈節 缺席婚禮彩排
- 北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡
- 男團成員智商超過156！實際IQ竟高到測不出來
- 繼鄒倩琳後 中天又有資深女主播請辭
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- 3/5小孩國中前變單親 離婚率NO.1竟是這國...
- GINO爆見鬼廟公 2天前已去世
- 祖先鄰庄廟奉祀300年 子孫將首度迎回作客
- 吉川友8度訪台 火力開唱11首high歌
- 徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷
- NBA》明日綠衫軍主場退休 皮爾斯感性告白
- 熊大怎麼了？ 氣球消氣慘變「藍瘦香菇」
- 「600萬年之吻」 情人節來定情大橋
- 新版漁業法惹民怨 東港逾百漁民抗議
- NBA》灰熊小兵立大功 生涯新高29分轟垮灰狼
- 新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑
- 台南水情燈號 是否調整待觀察
- 《致命中國》中文影片出爐 揭露無數黑心行為
- 台北燈節首日湧人潮 柯P巡場搶鏡
- 妮姬米娜豪宅遭竊是內賊？舊愛耍土豪撇嫌疑
- 畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！
標題：洪秀柱跑攤強碰郝龍斌 尷尬祝福「大家都是人材」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email