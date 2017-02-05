洪秀柱跑攤強碰郝龍斌 尷尬祝福「大家都是人材」

2017-02-05 15:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨黨主席選舉又見行程強碰！貴州同鄉會今舉辦春節團拜暨會員大會，國民黨主席洪秀柱到場致意，卻與國民黨副主席郝龍斌強碰，現場氣氛微妙尷尬，兩人幾乎零互動。洪秀柱致詞時主動說道，每位候選人「都是人材」，今天很高興看到郝勤跑基層，畢竟「哪有競選的人懶懶躺在家裡」；她也強調將進行一場公平公正公開的選舉，希望建立制度，讓國民黨東山再起，「台灣不能沒有中國國民黨」。

洪秀柱今天馬不停蹄走訪台僑春節餐會與各地同鄉會活動，一日就要趕場6攤，包括印尼、緬甸、越南及寮國歸僑春節團拜餐會，以及江蘇和貴州同鄉會活動，向僑胞及基層黨員致意並爭取支持。其中越南歸僑餐會與貴州同鄉會活動都在台北天成飯店舉行，洪秀柱結束越南歸僑餐會致詞後，轉往隔壁會場的貴州同鄉會致意，卻驚見郝龍斌已先行進入會場，並有鄉親高舉酒杯向郝龍斌高喊「主席好！」郝龍斌雖說讓洪先致詞，爾後便開始桌桌敬酒，會場雖不大，但兩人幾乎零互動，眼神也少有交集。

洪秀柱稍晚在郝龍斌離開後才上台致詞，她主動說起日前她在台北市黨部以「新人不如舊人」評論台北市長柯文哲與前台北市長郝龍斌，外界解讀為在暗示黨員支持自己續任黨主席。洪秀柱說，其實「不要分新舊」，每個出來選黨主席的「都是黨國培養的優秀人材」，很高興看到郝龍斌勤跑基層，畢竟「哪有競選的人懶懶躺在家裡」，她希望黨內同志都能秉持耕耘基層的精神服務。

現場有國民黨黨齡55年的黨員直接向洪秀柱喊話表示，黨內高層不團結是資深黨員「最大的憂慮」；洪強調有人覺得那麼多人出來選是不團結，她希望「大家安心啦」，願意出來承擔都給予祝福。她說，黨主席競選是公平公正公開的透明選舉，期盼建立制度，「君子之爭、支持勝出的人」，才是真的大團結。洪秀柱盼爭取支持，讓國民黨東山再起，因為「台灣不能沒有中國國民黨」。