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不選擇階段性戰場 詹啟賢︰要一路打到底

表態參選國民黨下屆黨主席的前國民黨副主席詹啟賢（中）今天到朝天宮上香祈福。（記者黃淑莉攝）

2017-02-05  15:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕公開宣布參選下屆國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢，今天早上在競選辦公室人員、馬友會北港會長鄭登波等人陪同下，到北港朝天宮參拜媽祖，對於黨主席選舉詹啟賢表示，愈來愈有信心。

今天正月初九「天公生」朝天宮一大早即湧入許多香客、進香團也絡繹不絕，詹啟賢抵達時適逢進香團進香，他在朝天宮監事主席陳金池陪同下站在廟埕觀看進香熱鬧情景，隨後進入廟內上香祈福。

詹啟賢表示，新春期間到廟宇上香祈求國人身體健康、國運昌隆，因為參選起步較其他參選人晚，但這幾天走到基層，覺得愈來愈來信心。

詹啟賢指出，國民黨主席選舉除了輸贏以外，還要看到選後團結及整合，唯有這樣未來才能幫台灣承擔責任。

詹啟賢強調，他不能選擇階段性戰場，必須要一路打到底，讓國民黨重新執政，所以除參選黨主席，2020年總統大選他也不會缺席。

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  • 北港朝天宮今天進香團、香客人潮相當多，廟埕內外擠得水洩不通。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮今天進香團、香客人潮相當多，廟埕內外擠得水洩不通。（記者黃淑莉攝）

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