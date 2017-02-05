美防長稱釣魚台適用美日安保 外交部回應了！

2017-02-05 14:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部長馬諦斯昨結束日本訪問行程，重申釣魚台列嶼適用美日安保條約的共同防禦條款。外交部今回應表示，釣魚台屬於中華民國領土，行政權隸屬宜蘭頭城，「無可置疑」。外交部並強調，對於釣魚台主權歸屬一事，美國至今維持中立政策；而針對釣魚台所引發的國際爭端，我國主張應依照國際法「和平解決」，於東海及南海問題則應「擱置爭議、共同開發」。

馬諦斯於上任後迅即訪問美國的亞洲盟友日本及韓國。馬諦斯日前會晤日本首相安倍晉三時，已經重申釣魚台適用美日安保條約，昨與日本防衛大臣稻田朋美共同召開臨別記者會時再度提到，美國將繼續承認日本對釣漁台列嶼的「管轄權」，適用美日安保條約第5條規定。

外交部今回應表示，釣魚台列嶼是台灣附屬島嶼，行政管轄隸屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里。外交部強調，不論從歷史、地理、地質、使用與國際法而言，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土，「無可置疑」。

外交部說明，美國於1972年5月15日結束對琉球的託管治理後，並未將釣魚台主權轉移給日本。而自1971年以來，美國多次重申，將釣魚台列嶼的行政權交予日本並不構成主權移轉。美方曾於1971年5月26日，就此案正式照會我方表示，此事並未損害中華民國有關主權之主張。美國國會參議院後並附加說明表示，美方對主權問題持中立立場，移交並不影響任何一方的主權主張。外交部強調，美國至今維持中立政策，持續重申對釣魚台列嶼的最終主權歸屬「不採取立場」。

針對釣魚台列嶼引發的國際爭端，外交部表示，中華民國政府一向主張並呼籲相關各方依聯合國憲章與國際法，以和平方式解決；對於東海及南海問題，則主張應「擱置爭議，共同開發」。

外交部將持續向美國溝通說明我國對釣魚台列嶼主權的立場，並重申我願與各方持續對話、維護區域和平穩定的承諾。