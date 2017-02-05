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林美珠任勞動部長 徐國勇：林全要她入閣幫忙

2017-02-05  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前內閣改組，其中總統蔡英文表姊林美珠任勞動部長引發質疑。對此行政院發言人徐國勇表示，林美珠任命是林全院長要求她幫忙的，林美珠的能力受到肯定絕對是自己的努力，和蔡總統無關！

政務委員林美珠被派任勞動部長，引發勞團批評是「很奇怪的任命」，質疑林美珠是蔡英文表姊因而獲重用。

徐國勇今天（5日）下午在臉書表示，就他了解，林美珠就任部長是林全院長要求她幫忙的。他指出，林美珠民國67年就高考及格進入蔣經國總統政府工作，當時蔡英文才大學四年級；蔡英文留學回國時，林美珠已是和美國談判著作財產權的台灣重要政府官員。

徐國勇強調，「親戚關係是天生的、無從選擇的！林部長的能力受到肯定絕對是自己的努力，和蔡總統無關！」

此外，警大前教授葉毓蘭也投書媒體為林美珠講話，她表示林美珠並非天外來客，而是很早就通過國家考試，靠著自己的努力一路在公務體系內升遷，於前總統陳水扁時代晚期被拔擢為內政部政務次長。並稱讚林美珠是「我尊敬的長官」。

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  • 林美珠被派任為勞動部長。（資料照，記者羅沛德攝）

    林美珠被派任為勞動部長。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 徐國勇發文力挺林美珠。（圖擷自臉書）

    徐國勇發文力挺林美珠。（圖擷自臉書）

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