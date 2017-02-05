詹啟賢：感受基層肯定 越選越有信心

2017-02-05 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前副主席詹啟賢宣布參選主席，今天赴雲林北港朝天宮拜拜，接受媒體訪問時聲稱自己越來越有信心，並強調會一路打到底。

根據《蘋果日報》報導，詹啟賢今天到北港朝天宮，聲稱自己是彰化員林人，從小就看陣頭長大，每當春節一定要到朝天宮拜拜，祈求媽祖保佑身體健康、萬事如意、國泰民安。

針對國民黨主席選舉，詹啟賢還說，自己雖然起步晚，但不斷感受到基層對他的肯定，讓他越來越有信心，他出來參選沒有什麼階段性任務，就是一路打到底，直到國民黨執政。