| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

詹啟賢：感受基層肯定 越選越有信心

2017-02-05  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前副主席詹啟賢宣布參選主席，今天赴雲林北港朝天宮拜拜，接受媒體訪問時聲稱自己越來越有信心，並強調會一路打到底。

根據《蘋果日報》報導，詹啟賢今天到北港朝天宮，聲稱自己是彰化員林人，從小就看陣頭長大，每當春節一定要到朝天宮拜拜，祈求媽祖保佑身體健康、萬事如意、國泰民安。

針對國民黨主席選舉，詹啟賢還說，自己雖然起步晚，但不斷感受到基層對他的肯定，讓他越來越有信心，他出來參選沒有什麼階段性任務，就是一路打到底，直到國民黨執政。

廣告
  • 國民黨前副主席詹啟賢自認越選越有信心。（資料照，記者林正堃攝）

    國民黨前副主席詹啟賢自認越選越有信心。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：詹啟賢：感受基層肯定 越選越有信心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.