林美珠曾任嘉縣副縣長 張花冠讚協調能力
2017-02-05 13:57
即將接任勞動部長的林美珠（左）曾任嘉義縣副縣長。（圖由嘉義縣政府提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院政務委員林美珠將接任勞動部長，她曾任嘉義縣副縣長，老長官嘉義縣長張花冠今天在臉書上稱讚林美珠的行政與協調能力，必能勝任勞動部長。
張花冠說，她擔任立委期間與林美珠相識，發現時任內政部次長的林美珠勇於負責、熟稔行政事務，更擁有跨單位協調時所具備的智慧與柔軟身段，因此2009年擔任嘉義縣長後，拜託林美珠前來擔任副縣長。
張花冠指出，林美珠上任後重新規劃縣府內的「分層負責明細表」，調整各單位與層級間的權責，縣府行政效率大幅提升，中階主管因獲授權更勇於行事；她認為林美珠是能貫徹實踐「分層管理」理論的人。
張花冠回憶，2004年奮起湖老街發生大火，住戶重建遭遇林班地與水保等問題，均非地方政府權限所及，遲未解決；林美珠任副縣長後協調林務局、交通部等單位，與災戶討論土地配置方案，確定承租面積與位置，公告重建參考圖說，完成繁複的程序，終於讓受災戶入厝。
張花冠稱讚林美珠早在國民黨主政時期就靠著努力和專業爬到內政部法規會執行祕書的位置；擔任部會首長需要折衷協調能力，善用專才、廣納意見，張花冠認為這是林美珠的強項，勞工福利與權益涉及法令修訂，林美珠具法律專業，擔任勞動部長是適當與正確的，深信她將克盡職責，展現非凡的行政專業與溝通協調能力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 人倫悲劇！父殺3子女後自殺 3死1重傷
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 台北燈節「蛋白區」 遇見皮卡丘與卡比獸
- i See Youth延伸5校 助弱勢生溫飽
- 台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風
- 謝淑薇再轟核銷問題 網協：已開過說明會 體育署周一回覆
- 警半夜研發「毒品不會跳」 基層叫好
- 日議員提案 補償遭判B、C級戰犯的台籍日本兵
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 九校選修課程 各具特色
- 羅浮宮攻擊凶嫌傷勢好轉 正式羈押
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 萌寵退燒？ 少女手捧「稀有寵」 網友驚呆
- 網球》被禁賽一年旅遊、寫書 莎娃：努力的不感到遺憾
- 雲嘉以南空氣紅色警報 民眾宜減少戶外活動
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
- 花蝴蝶火大嗆前未婚夫 怒燒770萬婚紗
- 家長當志工 打造綠意竹市幼
- 路跑》香川丸龜半馬賽 兩台將跑出世大運參賽成績
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 熊大怎麼了？ 氣球消氣慘變「藍瘦香菇」
- 電子票證學生證 花東拚今年普及
- 謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格
- 超冏！川普2度甩開嬌妻手 梅蘭妮亞又尷尬了...
- Lara吉他彈不好 牽拖張傑
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- 大園汽電管破 2噸重油染老街溪
- 少女搭雲霄飛車被甩飛慘死 網友：中國製造、非常危險
- 台北燈節人車壅塞 武昌、延平段晚間6時起交管
- 北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡
- 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
- 「花在彰化」 入園人數突破70萬人次
- 中職》唐肇廷、鄧志偉展愛心 參加公益餐會同樂
- （影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭
- NBA》關鍵時刻放槍 柯瑞這一球太傷（影音）
- 苗栗火旁龍點睛 祥龍競技旺山城
- 貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員
- 人生萬花筒 朋友是老的好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林美珠曾任嘉縣副縣長 張花冠讚協調能力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分