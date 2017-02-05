林美珠曾任嘉縣副縣長 張花冠讚協調能力

即將接任勞動部長的林美珠（左）曾任嘉義縣副縣長。（圖由嘉義縣政府提供）

2017-02-05 13:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院政務委員林美珠將接任勞動部長，她曾任嘉義縣副縣長，老長官嘉義縣長張花冠今天在臉書上稱讚林美珠的行政與協調能力，必能勝任勞動部長。

張花冠說，她擔任立委期間與林美珠相識，發現時任內政部次長的林美珠勇於負責、熟稔行政事務，更擁有跨單位協調時所具備的智慧與柔軟身段，因此2009年擔任嘉義縣長後，拜託林美珠前來擔任副縣長。

張花冠指出，林美珠上任後重新規劃縣府內的「分層負責明細表」，調整各單位與層級間的權責，縣府行政效率大幅提升，中階主管因獲授權更勇於行事；她認為林美珠是能貫徹實踐「分層管理」理論的人。

張花冠回憶，2004年奮起湖老街發生大火，住戶重建遭遇林班地與水保等問題，均非地方政府權限所及，遲未解決；林美珠任副縣長後協調林務局、交通部等單位，與災戶討論土地配置方案，確定承租面積與位置，公告重建參考圖說，完成繁複的程序，終於讓受災戶入厝。

張花冠稱讚林美珠早在國民黨主政時期就靠著努力和專業爬到內政部法規會執行祕書的位置；擔任部會首長需要折衷協調能力，善用專才、廣納意見，張花冠認為這是林美珠的強項，勞工福利與權益涉及法令修訂，林美珠具法律專業，擔任勞動部長是適當與正確的，深信她將克盡職責，展現非凡的行政專業與溝通協調能力。