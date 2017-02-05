洪秀柱拉票 拜年送「洪習會紀念茶」

國民黨主席洪秀柱出席印尼、緬甸等歸僑協會的春節餐會，向僑胞拜年。（記者張安蕎攝）

2017-02-05 13:30

〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天中午到她的發跡地永和，出席印尼、緬甸等歸僑協會的春節餐會，向僑胞拜年並喊話「如果大家認為我們永和洪秀柱還可以的話，麻煩支持一下！」努力向民眾拉票，最後還送上「洪習會紀念茶」作為抽獎禮品。

中永和地區是洪秀柱大票倉，她一進會場便巧遇中學同學，合照請求不斷，她也熱情與民眾擁抱、握手，致詞時她特別提醒「主席選舉要來了，不要忘記去投票」，僑胞們則予以掌聲鼓勵，並大喊「柱柱姐加油！」

洪秀柱表示，現在的國民黨主席擔子很重，不但缺人缺錢，又被人追殺，有各種困境需突破，「我們要更加努力、好好反省，扮演好在野黨的角色。」

尋求連任的國民黨主席洪秀柱，送給民眾「洪習會紀念茶」，她笑說這是洪習會的伴手禮，是很不錯的烏龍茶。（記者張安蕎攝）