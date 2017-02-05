陳翰諹撂倒搶犯 海軍公開表揚

2017-02-05 13:26

〔記者羅添斌／台北報導〕基隆市區昨晚發生當街搶劫事件，嫌犯被一位海軍士官當場撂倒壓制，這位英勇的士官身份今天曝光，海軍還將公開表揚。

海軍司令部今日表示，屬一六八艦隊汾陽軍艦陳翰諹上士於昨日晚間9時許，休假期間行經基隆市仁二路郵局發現女性民人遭搶劫，陳士見狀立即上前壓制嫌犯，直至警方到場處理。

海軍司令部進一步表示，獲報後，司令黃上將即指示各級公開表揚陳士優良事蹟，並辦理獎勵事宜，陳士的英勇表現，不僅充分展現國軍愛民助民的風範，其行為舉止，足為官兵表率，亦為海軍忠義軍風之體現。