聽到邱惠美告白「議員是我的天」 童仲彥這樣說...

邱惠美日前在警界聚會中公開對童仲彥說「議員是我的天」，童仲彥今回應，日後不會再回應任何關於邱惠美的事。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

2017-02-05 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕童仲彥辦公室主任邱惠美日前和童仲彥參加警界聚會，在聚會中公開告白「議員是我的天」，再度引起熱議。童仲彥今日對此有了回應。

邱惠美與童仲彥日前參加警界聚會，她上台高歌並公開示愛，直言：「議員是我的天，因為我爸爸媽媽都不在了，所以議員最大！」邱惠美此話一出，讓在場的童仲彥笑的合不攏嘴。

根據《蘋果日報》報導，針對邱惠美公開示愛一事，童仲彥今日回應，強調他會認錯、贖罪，並加強選民服務，未來會更加認真問政，但日後不會再回應任何關於邱惠美的事。