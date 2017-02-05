| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

聽到邱惠美告白「議員是我的天」 童仲彥這樣說...

邱惠美日前在警界聚會中公開對童仲彥說「議員是我的天」，童仲彥今回應，日後不會再回應任何關於邱惠美的事。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

2017-02-05  13:09

〔即時新聞／綜合報導〕童仲彥辦公室主任邱惠美日前和童仲彥參加警界聚會，在聚會中公開告白「議員是我的天」，再度引起熱議。童仲彥今日對此有了回應。

邱惠美與童仲彥日前參加警界聚會，她上台高歌並公開示愛，直言：「議員是我的天，因為我爸爸媽媽都不在了，所以議員最大！」邱惠美此話一出，讓在場的童仲彥笑的合不攏嘴。

根據《蘋果日報》報導，針對邱惠美公開示愛一事，童仲彥今日回應，強調他會認錯、贖罪，並加強選民服務，未來會更加認真問政，但日後不會再回應任何關於邱惠美的事。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 童仲彥 邱惠美
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：聽到邱惠美告白「議員是我的天」 童仲彥這樣說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.