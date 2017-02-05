台商聯誼遭施壓？ 田弘茂：今年出席人數沒比較少

2017-02-05 13:01

〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉辦台商春節聯誼活動，台企聯會長王屏生和部分台商協會會長未出席，遭推測為北京方面施壓，海基會董事長田弘茂表示，留給媒體想像空間，但今年人數與往年相比沒有比較少，不需往打壓的方面過分強調。

田弘茂表示，今年出席總人數約500多人，部分台商未出席每個人都有個別原因，許多未出席的台商會長在農曆年前已向海基會說明因個人因素無法出席，不需要解釋為政治作用。

媒體詢問是否為中國壓力導致？田弘茂表示，這個問題留給媒體想像空間，但今年台商出席人數也不比往年少，不需要往打壓的方向過分強調。

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