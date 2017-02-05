年金改革 蔡英文：盼法案春天送國會審議

2017-02-05 12:34

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文今出席海基會台商春節聯誼活動，蔡總統於致詞時表示，推動改革的最終目的是為了經濟的永續發展，政府將採取積極性的財政改革，全面擴大基礎建設投資，同時，也希望在今年春天，將年金制度改革相關法案送交國會審議。

蔡總統表示，從去年5月20日新政府上任以來，和台商從端午節、中秋節到今年春節，共計3次會面，在這段期間，努力為台灣未來發展打下基礎，也有一些初步成果。

蔡總統說，在經濟面，「5+2」產業創新計畫已陸續開始啟動，也完成了電業法的修法，為綠能產業發展建構了健全的市場環境，為支持產業創新，會持續檢討改進法規的不足之處，其中，科技基本法等法律的修正案，在國會已經進入審議的階段，在法規和國際接軌之後，將能夠吸引更多新的投資、新的人才，為台灣產業的轉型升級，注入新的活水。

蔡總統強調，政府會持續進行各項改革工作，包括提升外籍移工的勞動權益，提高基本工資，落實勞工週休二日，同時也積極地推動年金制度的改革，希望在今年春天，能將相關法案送交國會審議，而推動改革的最終目的，是為了經濟的永續發展，奠定良好的環境，也是打造國家長期競爭力的必要手段。

蔡總統說，520迄今台灣總體經濟雖逐漸回溫，但力道仍有一些不足，政府已把提振台灣經濟列為今年最重要的任務。未來將全面地提升執行力，加速推動經濟結構轉型，同時也會採取積極性財政政策，全面擴大基礎建設投資，包括地方建設，以及下一個世代需要的基礎建設。

蔡總統指出，行政院今年3月將提出涵蓋綠能建設、水環境建設、數位建設和軌道建設等的前瞻基礎建設計畫，是落實以公共建設投資提振國內經濟的重要一步，希望能夠從短期措施和中長期結構性改革，多管齊下，將台灣經濟帶上穩健成長之路。