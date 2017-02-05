「就是現在」 蔡英文喊話：支持台商回台投資
「2017大陸台商春節聯誼活動」5日舉行，總統蔡英文出席致詞並向與會來賓拜年，強調政府支持台商回台投資。（記者簡榮豐攝）
〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉辦台商春節聯誼活動，總統蔡英文呼籲北京當局，正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動作出積極、正面的示範，而政府非常願意給予回台投資的台商，最充分的支持，積極協助台商轉型升級乃至回台投資。
蔡總統致詞時強調，面對近年中國大陸經濟的變局及全球經濟的新情勢，許多台商正在重新佈局，並且整合在國內外或兩岸的事業版圖，她邀請大家共同參與台灣經濟轉型升級的世紀工程，無論是加入國內的擴大投資方案，或配合新南向政策，前進海外深耕佈局，期待跟大家一起努力，共同克服困難和瓶頸，為台灣經濟發展打開全新的局面，「以台灣作為再出發的全新起點，現在就是最好的時間點。」
蔡總統指出，她最近從海基會得知「台企聯」台商正在規劃返鄉，投資苗栗三義木雕園區，「這是一個很好的構想」，政府非常願意給予回台投資的台商最充分的支持，如果政府和民間部門能夠緊密合作，一定會更有力量，克服未來台灣所面對的各種困難和挑戰。
蔡總統說，她個人和執政團隊一直關注台商在中國大陸的發展及各項權益的保障，未來會請陸委會、經濟部、海基會和相關專家們進行更深入的研究規劃，加強保障台商投資權益，並積極協助台商轉型升級乃至回台投資。
蔡總統表示，政府也很願意抱持最大的善意，根據兩岸關係的動態發展，和對岸進行誠懇的對話和磋商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係，呼籲北京當局正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動，作出積極、正面的示範。
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