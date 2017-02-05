若當選黨主席 郝龍斌：拿回北市、重返執政

郝龍斌今日出席活動時表示，如果自己順利當選黨主席，最終目標是要「2020年重返執政」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-05 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰火熱，參選人之一的國民黨副主席郝龍斌今日出席活動時表示，如果自己順利當選黨主席，最終目標是要「2020年重返執政」。

根據《蘋果日報》報導，郝龍斌今出席北市內湖區慶生會暨新春團拜，他強調，如果當上黨主席，目標就是2018年要把台北市「拿回來」，如果2018年拿回台北市，國民黨就會穩住，重點是2020年要重返執政。郝在致詞時強調，針對民進黨的軍公教年金改革、一例一休政策，國民黨不能夠在旁邊看笑話，不能只是看民進黨壞。

而為求固票，昨日郝龍斌參加國民黨台北市議員陳重文的千人春酒宴，吳敦義則派出妻子蔡令怡到場，許多國民黨民代陪蔡令怡逐桌敬酒，相較之下，郝龍斌則是獨自一人逐桌敬酒。今日郝龍斌被問到，「是否會覺得自己勢單力薄」？郝則回應，最重要的是參選人本身，強調如果有人在陪他、等他，這樣也不是很好。