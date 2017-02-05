提升位階外，國防部長決調整士官待遇。圖為憲兵士官督導長劉畢莉，是三軍司令部層級士官督導長裡唯一的一位女性。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-02-05 10:52

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍7萬3千多位士官有福了，國防部為重視士官制度，目前正在規劃調整士官薪資待遇、人力結構、士官在部隊中的位階也要調整，國防部長馮世寬日前更下了一道命令，他到三軍視察時，第一是聽取司令（指揮官）報告，第二位就是要聽士官督導長報告，要讓資深士官獲得肯定。

國軍現有21萬5千人，根據國防部106年度預算顯示，年度預算員額中的各級士官合計約有7萬3千餘人，士官占國軍官士兵的比例極高，國防部雖然有精進士官制度，但士官在軍中的地位及待遇仍有許多問題等待解決。

軍方官員今天指出，國防部長馮世寬在農曆春節前曾親自到三軍部隊視導，他在空軍四五五聯隊（嘉義）視導時，也與基層士官進行座談，聽取基層士官的意見及心聲。根據國防部公佈的影片指出，馮世寬當時公開表示，他現在想做的事，就是要如何去調整士官階層軍人的待遇及人力結構，並且要去思考如何提升士官在部隊中的地位。

官員說，在士官待遇調整方案尚未提出之前，馮世寬日前已通令三軍，日後凡是部長或是軍政首長到部隊視導時，司令部或是部隊要由司令（指揮官）及司令部士官督導長代表迎接及業務報告，要讓士官督導長與部隊主官平起平坐。

他舉例說，按照軍中傳統，部隊是按官階職務高低來排位子，依序是司令、副司令、參謀長或政戰主任，排前面的永遠是將級軍官，過去從未有過讓士官督導長排前頭的事，馮世寬日前的指示，的確讓各級士官的士氣大為振奮，也讓7萬多位士官在工作上有了可以追求的目標。

憲兵官員則表示，馮世寬日前到憲兵指揮部視導時，已經明顯看到這項新指令的效應，憲兵指揮部就是由憲兵指揮官許昌中將，以及憲兵指揮部士官督導長劉畢莉出面迎接馮世寬，而在業務報告會場上，士官督導長劉畢莉的座位，就排在許昌之後，在憲兵指揮部副指揮官周廣齊及政戰主任謝明德之前，充分凸顯士官督導長的地位。