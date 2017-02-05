陳菊連拜3天公廟 祈求小英總統讓台灣改革成功

2017-02-05 10:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大年初九「天公生」，高雄市長陳菊陸續前往仁武、左營及鳳山等3天公廟，祈求台灣風調雨順、高雄平安無災，蔡英文總統領導的團隊讓台灣改革成功，也保佑蔡總統「有勇氣、要堅持」。

農曆正月初九是玉皇上帝的誕辰，民間俗稱「天公生」，香火相當鼎盛的仁武天公廟、新莊仔天公廟與鳳山天公廟，今天凌晨都湧入大量信徒，參香獻敬。陳菊也前往祭拜，她祈求玉皇上帝庇佑台灣風調雨順、施政改革順利，國家經濟起飛、競爭力提升。

陳菊表示，高雄去年經歷兩次強颱侵襲，受傷不輕，希望在天公祖保佑下，高雄能夠平安無災、市民和樂幸福，也期盼繼續受到市民信賴和支持，創造進步繁榮。

陳菊抵達鳳山天公廟時，已是今天凌晨零時，她祈求天公祖保佑蔡英文領導的政府團隊，讓台灣的改革能成功、阻礙減少，台灣大步向前邁進，人民專心拚經濟，大家生活更加富裕。