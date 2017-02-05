國軍唯一女性士官督導長 憲兵指揮官都聽她的建議
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部規劃調整士官地位人力及待遇結構，軍方目前各司令部層級士官督導長中，唯一一位的女性士官督導長劉畢莉今天指出，「所有的職務磨練，會化成現在職務的養分」。
劉畢莉現任憲兵指揮部士官督導長，她是憲兵第一位女性的憲指部士官督導長，也是現在各軍司令部士官督導長中唯一的一位女性。
劉畢莉在憲兵系統擔任過政戰士、教官、訓練士、副總士官長等職務，由於表現傑出，曾獲國防部88年國軍模範女性士官、憲令部96年績優幕僚等獎勵；她在國防語文學校英儲班87年班以及憲兵學校士官長正規班14期，都是以第1名的優異成績畢業，去年也在台北商業大學應用外語系以第1名的成績畢業，並且獲得學校頒發的北商薪傳獎。
憲兵官員說，劉畢莉工作十分投入，具有專業素養，對憲兵各項事務的建議，底下的人服她，憲兵指揮官也都會聽她的。
劉畢莉說，民國83年自蘭陽女中畢業後，為了一圓父親的夢及解決家中經濟問題，決定報考國防管理學院專業女性士官班第4期。她說，那一年，國軍剛推動精進士官制度，記得當時教官曾經說過，國軍以後會像美軍一樣有「總士官長」職務，當時覺得是遙不可及的夢想，沒有想到，20多年後實現了。
不過，劉畢莉也曾經因為疏乎，被長官K的很慘。她說，曾經在一次的典禮上，她要兼任典禮司儀及會場服務工作，本以為一切都已經安排就序，但卻在長官上台準備開始時，赫然發現典禮最重要且是一定要準備的「軍人讀訓」，竟然沒有放在講台上，最後是在緊急時刻才遞上講台，讓她被長官狠狠的K了一頓，劉畢莉說，這事情讓她印象超深刻的，也是讓她日後無論做什麼工作都要再三仔細檢查，確認每一個步驟細節的原因。
劉畢莉指出，雖然在服役的過程中，曾有幾度想打退堂鼓，中途萌生放棄的念頭，但最後仍然堅持下來，並在每一個職務上恪盡本份，努力做好每一件事。
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