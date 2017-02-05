林聰賢入閣內幕？打贏「這一仗」讓小英超賞識

宜蘭縣長林聰賢入閣擔任農委會主委。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-02-05 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年後內閣宣布小幅改組，其中農委會主委由曹啟鴻更換為宜蘭縣長林聰賢，是民進黨現任縣市長第一位入閣擔任政務官者。而大約在今年1月時，林聰賢入閣就已經被傳得沸沸揚揚，包括衛福部、交通部、勞動部等多個部會都被點名。

有媒體分析，林聰賢因為在2009年的宜蘭縣長選舉中打敗國民黨呂國華，讓總統蔡英文一直對她另眼相看，很早就把他放到入閣的口袋名單。

根據《信傳媒》報導，熟識林聰賢的一位內閣閣員表示，現年55歲的林聰賢是台灣農村窮人家的孩子，沒有顯赫的學歷背景，但是「是個EQ高的務實派」，獲得前宜蘭市長林建榮的賞識而延攬為秘書，之後加入民進黨當選羅東鎮長，並在2009年的地方選舉，出馬挑戰尋求宜蘭縣長連任的呂國華。

知情人士透露，2009年時的地方選舉，正是民進黨跌落谷底、而國民黨氣勢正旺的時候，甫接任黨主席一年的蔡英文，原本對於誰選宜蘭縣長沒有主意，還要舉行黨內初選，但有人建議，這種逆境選舉還搞到初選是很不利的，讓小英請前行政院長游錫堃勸退另一位想要參選的人士，讓宜蘭議員們推薦的林聰賢出征。

在那次選戰中，呂國華有如日中天的前總統馬英九9度站台，開出上百億元政策支票，但林聰賢仍在民進黨的全力輔選下贏得逆轉勝，讓民進黨士氣大振，更讓蔡英文穩住在黨內的地位，林聰賢從此博得小英青睞，甚至在1月的「英捷專案」也隨同出訪中南美，未來可望獲得重用。