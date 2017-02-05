內閣局部改組 媒體民調：逾4成民眾支持林全留任

2017-02-05 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院3日宣布4位首長異動，科技部長由教育部政次陳良基接任、衛福部長由衛生署前副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，勞動部長則由行政院政務委員林美珠接任。根據媒體最新民調，針對這次內閣人事改組，4成5民眾不滿意，但有4成3民眾支持讓行政院長林全留任。

根據《中國時報》報導，總統府資政吳澧培昨日表示，最該撤換的人是林全。但最新民調顯示，雖然有4成5民眾不滿意此次內閣人事異動，但卻有4成3民眾支持讓行政院長林全繼續做下去。

《中國時報》民調顯示，此次內閣局部改組有29%民眾滿意，不滿意則是45%。而被問到內閣是否再進行改組，認為需要的有46.6%，不需要33.1%。

對於林全是應被留任或更換，有43.5%民眾支持留任，而認為該更換的有40%，其中以30到39歲的民眾特別支持林全，逾6成民眾支持。

本次民調抽樣是在4日晚間進行，有效樣本為519個，抽樣誤差範圍為正負4.3個百分點。