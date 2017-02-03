| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

銓敘部：年改所得替代率以最後本俸換算

銓敘部強調年金改革提到的「所得替代率」都是以最後本（年功）俸兩倍計算。（圖：銓敘部提供）

2017-02-03  22:48

〔記者黃邦平／台北報導〕銓敘部在官方網站上架設「已退休人員年金改革試算器」，卻被全國教育產業總工會質疑是「美化資料」、「營造錯覺」；銓敘部昨天強調，所得替代率都是以「最後在職本（年功）俸2倍」為分母，外界不要以訛傳訛。

總統府公布年改方案後，有人質疑是「刀刀見骨」，一方面要限制所得替代率，又要改為以多年平均本俸計算，質疑兩者相乘後，所得替代率並非官方宣稱的60%、70%，有的根本只剩不到50%。

但銓敘部指出，「國家年金改革委員會」公布的初步規劃方案，公務人員退休所得替代率是以「最後在職本（年功）俸2倍」為分母值計算，並不是以「最後15年均俸2倍」計算，外界傳言不正確。

現行公務人員是以退休時最後在職本（年功）俸計算，這次年金改革也規劃未來計算新退休人員的「退休金」將採用「均俸」方案，實施後可能將採計5年平均，再逐步拉長到15年。銓敘部強調，那只是退休所得替代率的分子值之一，不是用於計算「退休所得替代率的分母值」。

銓敘部表示，目前在銓敘部網站上的「已退休人員年金改革試算器」，是依據國家年金改革委員會公布的方案設計，是為了提供已退休人員便捷的試算服務，至於現職公務人員的改革方案尚有部分內容仍待研議，所以未提供試算服務。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年改 年金改革 銓敘部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：銓敘部：年改所得替代率以最後本俸換算


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.