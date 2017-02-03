銓敘部：年改所得替代率以最後本俸換算
2017-02-03 22:48
銓敘部強調年金改革提到的「所得替代率」都是以最後本（年功）俸兩倍計算。（圖：銓敘部提供）
〔記者黃邦平／台北報導〕銓敘部在官方網站上架設「已退休人員年金改革試算器」，卻被全國教育產業總工會質疑是「美化資料」、「營造錯覺」；銓敘部昨天強調，所得替代率都是以「最後在職本（年功）俸2倍」為分母，外界不要以訛傳訛。
總統府公布年改方案後，有人質疑是「刀刀見骨」，一方面要限制所得替代率，又要改為以多年平均本俸計算，質疑兩者相乘後，所得替代率並非官方宣稱的60%、70%，有的根本只剩不到50%。
但銓敘部指出，「國家年金改革委員會」公布的初步規劃方案，公務人員退休所得替代率是以「最後在職本（年功）俸2倍」為分母值計算，並不是以「最後15年均俸2倍」計算，外界傳言不正確。
現行公務人員是以退休時最後在職本（年功）俸計算，這次年金改革也規劃未來計算新退休人員的「退休金」將採用「均俸」方案，實施後可能將採計5年平均，再逐步拉長到15年。銓敘部強調，那只是退休所得替代率的分子值之一，不是用於計算「退休所得替代率的分母值」。
銓敘部表示，目前在銓敘部網站上的「已退休人員年金改革試算器」，是依據國家年金改革委員會公布的方案設計，是為了提供已退休人員便捷的試算服務，至於現職公務人員的改革方案尚有部分內容仍待研議，所以未提供試算服務。
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