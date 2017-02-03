回想0206台南震災 王定宇：賴清德是了不起的市長

2017-02-03 21:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206台南震災即將滿1週年，市政府今天出版「七個絕不放棄的夜」新書，立委王定宇出席發表會，有感而發：「市長賴清德團隊是了不起的團隊，堪得起被罵、又敢作決定 」，「賴市長真是位了不起的市長」。

王定宇說，0206台南震災帶走117條人命，這種損失傷痛永遠無法補回來，但在救援過程中，真的是感慨良深，因為看見人性的善，市府團隊與所有救難人員努力拼命「能救一個是一個」，那時外界還誤解賴市長跑去吃年夜飯， 其實他就和賴市長吃碗滷麵，當作年夜飯，對於這些紛紛擾擾，都是一笑置之，「有1百多條人命等不到，你還要計較什麼呢 」。

王定宇說，台南真是了不起的城市，勇敢站起來，可是心底傷痛，難免踫觸到會崩潰，他記得有位爸爸託他找一對兄弟，遲遲找不到，直到第四、五天，無線電通報過來，「一位穿灰色運動服、一位穿海綿寶寶睡衣，被壓在橫樑下」，通報的同時，在場每位救難人員都哭了， 「就這樣兩位孩子都走了」， 任何一個身為家長的莫不心傷！

他表示，台南是了不起的城市，相信重新站來，幸福會加倍，因為有了不起的市長、了不起的局長，及所有了不起的救援人員，歷經共難甘苦，大家更是如同一家人。

相關影音