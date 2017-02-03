林聰賢接農委會主委 國民黨團：毫無亮點

2017-02-03 21:15

［記者陳鈺馥／台北報導］行政院今晚宣布內閣部分改組，宜蘭縣長林聰賢接農委會主委、政委林美珠兼任勞動部長、教育部次長陳良基出任科技部長、前衛生副署長陳時中接衛福部長。對此，立法院國民黨團表示，毫無亮點、令人失望。

國民黨團書記長王育敏說，林聰賢雖出身農業縣，但任內廣發豪華農舍執照，造成宜蘭廣大農地慘遭蹂躪，是農地農用政策最失敗縣市，出任農委會主委，非但不適任，更是極大諷刺。

王育敏也指出，現任政委林美珠是蔡英文表姊，卻兼掌勞動部長，絲毫不顧人民觀感，尤其林專長在法律方面，與勞工、勞團無淵源，如何有能力處理一例一休爭議，應去當法務部長才對。