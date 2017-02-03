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機捷由高鐵局興建 游錫堃說出背後原因

桃園機場捷運耗時20年昨終於試營運。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-03  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運耗時20年昨終於試營運，任內曾核定機捷公務預算的前行政院長游錫堃表示，當初機捷不委託北市捷運局、而由交通部高鐵局辦理，就是準備未來將全國捷運系統收歸中央，而現在「是該改弦更張的時候了」。

游：捷運建設本是中央權責

游錫堃今天在臉書回顧，機場捷運興建工程案1998年由長生國際開發公司得標，以BOT方式興建並開發，後來因資金籌措困難無法履約，2002年時任行政院長的他，與前總統陳水扁、前交通部長林陵三面臨朝小野大的壓力，仍排除萬難與長生公司解約，並沒收履約保證金新台幣10億元。

游錫堃說，他在2003年設法籌措1000億元預算，核定機捷以公務預算自行興建，並採納行政院團隊建議，不委託台北市捷運局施工，改由交通部高鐵局自行辦理，其原因就是為有一天將全國捷運系統權責收歸中央作準備。

游錫堃指出依大眾捷運法，「大眾捷運系統之建設由中央主管機關辦理，但經中央主管機關報請行政院同意後，得由地方主管機關辦理」，可見捷運系統建設本是中央政府的權責，但30年前國內只有台北市興建捷運，行政院才同意交由北市府辦理。

游錫堃說，隨著社經發展，高雄、台南、台中、桃園的捷運相繼興建，也各設了各的「捷運局」，形成政出多門、疊床架屋、經驗無法累積、權責無法統一的制度。他呼籲，為了全國捷運系統的人事、資源能有效整合，「是應該改弦更張的時候了！」

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  • 游錫堃表示，當初機捷不委託北市捷運局、而由交通部高鐵局辦理，就是準備未來將全國捷運系統收歸中央，而現在「是該改弦更張的時候了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    游錫堃表示，當初機捷不委託北市捷運局、而由交通部高鐵局辦理，就是準備未來將全國捷運系統收歸中央，而現在「是該改弦更張的時候了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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