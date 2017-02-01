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鄭文燦走廟參香滿檔 送出8萬個市民新春福袋

2017-02-01  21:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦在春節期間拜廟走春，從除夕到大年初五行程滿檔，總計走訪市轄約60間廟宇參香，祈求桃園順利發展，現場累計發送共8萬個市民新春福袋給參香民眾外，大年初八、初九的週休假日另安排多家廟宇要參香祈福。

今天是年假最後一天，鄭文燦上午前往龜山區振天宮、蘆竹區龍德宮、桃園護國宮、大樹林天后宮、宋天宮，下午再前往楊梅區錫福宮、三元宮、啟明宮、奉天宮參香。

鄭文燦表示，今年發送的市民新春福袋，是印有吉祥物「ㄚ桃、園哥」的機場捷運通車紀念福袋，福袋主題設計為「吉慶豐年」，字體由書法名家張穆希撰寫，象徵來年吉祥豐收，適合各行各業張貼使用。

鄭文燦還說，不僅機場捷運明天就要試營運，今年更是桃園的黃金建設年，福袋上印有機場捷運、桃園農業博覽會、「亞洲．矽谷計畫」、社會住宅、市立圖書館、市立美術館、桃園會展中心，都是桃園的重大建設計畫，他作為桃園市長，一定會全力照顧每一位市民的需求，也要藉由參香祝福所有市民金雞年愉快，身體健康平安。

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  • 桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

  • 桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

  • 桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦走廟參香滿檔，8萬個市民新春福袋大放送。（記者李容萍攝）

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